Real Madrid'in başında sürpriz isim! Carlo Ancelotti'nin yokluğunda Chelsea'nin iddaa oranı...

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CHELSEA

Geçtiğimiz hafta sonu Premier Lig'de Brentford'a farklı kaybeden Chelsea, 29 maç sonunda lider Manchester City'nin 14 puan arkasında (1 maçı eksik) üçüncü sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında da Juventus'un gerisinde kalıp ikinci olarak adlarını bir üst tura yazdırmışlar, Son 16 turunda Lille engelini geçerek çeyrek finale kalmışlardı.

Ben Chilwell ve Callum Hudson-Odoi dışında takımda göze çarpan eksik yok.

3'lü savunmada Cesar Azpilicueta ve Antonio Rudiger'in yerleri garanti; merkezde ya Thiago Silva göreceğiz ya da Trevoh Chalobah...

Bir kanatta Reece James, diğerinde Marcos Alonso olacak. Orta alanda Jorginho'nın yanında Mateo Kovacic veya N'Golo Kante forma giyecek. Fransız ön libero son lig maçının 65. dakikasında kenara gelmişti...

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Hücumda "Ziyech, Havertz & Pulisic" ortaklığı göreceğiz. Kante yetişirse Kovacic, Ziyech'in yerine kanat forvet oynayabilir.

REAL MADRID

La Liga'nın zirvesinde yer alan Real Madrid ise nefesleri kesen bir PSG eşleşmesinden alnının akıyla çıkmayı başardı.

1-0 kaybettikleri ilk maçın rövanşında, 60. dakikaya da 1-0 geride girdiler ancak 18 dakika içinde Karim Benzema'nın golleriyle çeyrek finale adlarını yazdırdılar...

Eden Hazard ve Luka Jovic, İngiltere kafilesinde yer almadı. TD Carlo Ancelotti de koronavirüse yakalandığı için takımın başında yardımcı antrenör (oğlu) Davide Ancelotti yer olacak.

Beklerde Dani Carvajal ve Ferland Mendy izleyeceğiz. Savunmanın ortasında Eder Militao ile David Alaba'yı göreceğiz.

"Kroos, Casemiro & Modric" orta üçlüsü aynen devam edecek.

Benzema'ya kanatlardan Marco Asensio ve Vinicius Junior destek verecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Chelsea, İspanyol takımlarıyla oynadığı son 8 Avrupa kupası maçını kaybetmedi. (4 galibiyet - 4 beraberlik)

- Real Madrid, İngiliz takımlarına konuk olduğu son 5 Şampiyonlar Ligi maçında galibiyet alamadı. (2 beraberlik - 3 mağlubiyet)

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