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Real Madrid'den Galatasaray paylaşımı

#Galatasaray#Real Madrid#Ronaldo
Real Madridden Galatasaray paylaşımı

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda dün oynanan maçta Shakhtar Donetsk'i 5-0 mağlup ederken bugün sosyal medya hesabından Galatasaray'ı da içeren bir paylaşımı yaptı.

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Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 5-0'la geçerek grupta ikinci sıraya yerleşen Real Madrid, maçta iki gol birden atan Vinícius Junior'un gol vuruşunu paylaştı.

Paylaşımda Vinícius Junior'la birlikte Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a attığı gole de yer veren Real Madrid, iki gol arasındaki benzerliğe dikkat çekti.

 

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#Galatasaray#Real Madrid#Ronaldo

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