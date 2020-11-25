Real Madrid'de kritik eksikler! Inter'in galibiyetine verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

INTER

- Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynadığı ilk 3 maçtan sadece 2 puan çıkartabilen Inter'de Romelu Lukaku bir döndü, pir döndü!

- Madrid deplasmanında forma giyemeyen Belçikalı yıldız, milli ara sonrası Torino'ya 2 gol ve 2 asistlik 10/10'luk bir performansla patladı.

- Marcelo Brozovic ve Aleksandar Kolarov koronavirüs karantinasında oldukları için forma giyemeyecek.

- TD Antonio Conte'nin orta alanda Roberto Gagliardini ile başlaması, sol stoperde ise Alessandro Bastoni'yi tercih etmesi bekleniyor.

REAL MADRID

- Real Madrid ise İtalya yolculuğu öncesi çok önemli isimleri İspanya'da bıraktı!

- Sergio Ramos, Karim Benzema, Federico Valverde sakat. Luka Jovic koronavirüs karantinasında.

- Son 2 PCR testi negatif sonuç veren Casemiro kafilede yer aldı. TD Zinedine Zidane, Brezilyalı ön liberoya ilk 11'de mutlaka şans verecektir.

- Stoper rotasyonu için Victor Chust, hücum çeşitliliği için de Hugo Duro gibi genç isimleri kadroda görüyoruz...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Inter'in bu sezon oynadığı 11 resmi maçın 9'unda "karşılıklı gol" izledik.

- Real Madrid'in son 7 resmi maçının tamamında "karşılıklı gol" oldu.

- İki takımın son 7 yılda oynadığı 4 maçın 3'ünü Real Madrid kazandı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu!

%17'lik kesim mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor...

%12'lik kesim ise "Inter kazanır" tercihini kuponlarına koymuş ve İtalyan ekibi 3 puana bir adım yakın görüyor.

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Raphael Varane'nın Real Madrid forması giyerken attığı kafa golleri! İzleyelim...