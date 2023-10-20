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Real Madrid'de Carlo Ancelotti, Arda Güler'in dönüş tarihini açıkladı! "Mutlu değil çünkü..."

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#Arda Güler#Real Madrid#Carlo Ancelotti
Real Madridde Carlo Ancelotti, Arda Gülerin dönüş tarihini açıkladı Mutlu değil çünkü...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 15:24

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Arda’nın durumu gayet iyi. Biraz kondisyonu eksik ve bu yüzden 2 haftalık bir zamana ihtiyacı var" dedi.

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Real Madrid, İspanya LaLiga’nın 10’uncu haftasında yarın deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sakatlığını atlatmasının ardından takımla antrenmanlara başlayan milli oyuncu Arda Güler’in son durumuyla ilgili olarak Ancelotti, "Arda’nın durumu gayet iyi. Biraz kondisyonu eksik ve bu yüzden 2 haftalık bir zamana ihtiyacı var. Kendisi ofansif bir oyuncu ve her pozisyonda görev yapabiliyor. Bellingham gibi forvet arkasında oynayabildiği gibi ters ayaklı bir kanat oyuncusu pozisyonunda da görev alabilir" diye konuştu.

"MUTLU DEĞİL ÇÜNKÜ DAHA FARKLI BAŞLAMAK İSTİYORDU"

İtalyan teknik adam, Arda Güler’in yeteneğine inandığını vurgulayarak, "İyi uyum sağlaması gerekiyor ve ona yardımcı oluyorlar. Mutlu değil çünkü farklı başlamak istiyordu ama burada iyi şeyler yapacak zamanı var. Tüm yeteneklerini göstermeye hazır" şeklinde konuştu.

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#Arda Güler#Real Madrid#Carlo Ancelotti

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