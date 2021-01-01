Real Madrid'de bir devrin sonu! Sergio Ramos yeni takımına karar verdi...

Spor Arena Dış Haberler | La Liga devi Real Madrid ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sergio Ramos'un gelecek yıl için Paris Saint Germain ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid'den yeni sözleşme teklifi bekleyen ancak İspanyol temsilcisinden bu konuda herhangi bir adım atılmaması üzerine ayrılığı kafasına koyan 34 yaşındaki futbolcunun, Fransız ekibine transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.

PSG'DEN ÜÇ YILLIK TEKLİF

Real Madrid'den en az bir yıllık kontrat bekleyen İspanyol savunmacı, bu talebine henüz cevap verilmemesinin ardından Paris Saint Germain'in üç yıllık teklifini ciddi şekilde düşünmeye başladı.

Söz konusu haberde ayrıca Paris Saint Germain'in, Sergio Ramos'a Real Madrid'de kazandığından çok daha yüksek bir ücret teklif ettiği öne sürüldü.

Real Madrid formasıyla 666 resmi müsabakaya çıkan Sergio Ramos, eflatun beyazlı takıma 100 gol ve 40 asistlik inanılmaz bir katkı sağladı.

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