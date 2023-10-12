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Real Madrid'de Arda Güler sevinci! Kulüp paylaştı...

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#Arda Güler#Real Madrid#Sakatlık
Real Madridde Arda Güler sevinci Kulüp paylaştı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 15:35

Sakatlığını atlatan Arda Güler, milli arada Real Madrid ile birlikte çalışmalara başladı. Milli futbolcunun aranın ardından kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Arda Güler yeniden sahalara döndü.

ABD kampında yaşadığı diz sakatlığının ardından ameliyat olan ve iyileştikten sonra takımla birlikte çalıştığı ilk antrenmanda yeniden sakatlanan Arda Güler, Las Palmas maçının kadrosuna alınmamış ve sol arka adalesindeki sakatlığın tedavisine başlamıştı.

SEVILLA MAÇI KADROSUNA ALINABİLİR

Son yaşadığı sakatlığı da atlatan ve geçtiğimiz hafta saha çalışmalarına başlayan genç futbolcu, bugün itibariyle takımla çalışmalara başladı. Arda Güler'in milli arada tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor.

Arda Güler'in milli ara sonrası 21 Ekim'de oynanacak Sevilla maçının kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Genç futbolcu, sakatlığının son durumuna ve mücadelenin gidişatına göre teknik direktör Carlo Antelotti tarafından şans verilerek Real Madrid kariyerindeki ilk maçına çıkma şansı yakalayabilir.

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#Arda Güler#Real Madrid#Sakatlık

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