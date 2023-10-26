×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Real Madrid'de Arda Güler için El Clasico sürprizi! Ancelotti'den yeni karar...

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#Real Madrid#Arda Güler Real Madrid
Real Madridde Arda Güler için El Clasico sürprizi Ancelottiden yeni karar...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2023 13:20

Real Madrid'de sakatlıklar nedeniyle henüz forma giremeyen Arda Güler için yeni bir iddia gündeme geldi.

Haberin Devamı

Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği milli yıldız Arda Güler, üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıkların ardından uzun süredir takımla birlikte antrenmanda yer alıyor.

Henüz kadroya giremeyen 18 yaşındaki futbolcunun ilk maçı için artık geri sayıma geçildi.

İspanyol basını, bir kez daha sakatlanmak istemeyen Arda Güler'in fiziksel olarak tamamen hazır hale gelmeden forma giymeyeceğini yazarken; Sevilla maçının kadrosunda olması beklenen genç yıldız, Ancelotti tarafından bu maçın kadrosuna alınmamıştı.

ARDA GÜLER EL CLASICO KADROSUNDA OLACAK İDDİASI

Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçının kadrosunda da yer almayan Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; milli yıldızın El Clasico atmosferini tecrübe etmesini isteyen İtalyan teknik adam, Arda Güler'i 28 Ekim Cumartesi günü oynanacak Barcelona maçının kadrosuna alacak.

Haberin Devamı

Habere göre; Arda Güler'in hala tam olarak hazır olduğunu düşünmeyen Ancelotti, genç futbolcuya Barcelona karşısında forma vermeyecek ancak takımla birlikte olarak El Clasico atmosferine alışmasını sağlayacak.

Gözden KaçmasınSon Dakika: Manchester Unitedda Altay Bayındırı üzecek gelişme David de Gea iddiası... Hiç hesapta yoktu...Son Dakika: Manchester United'da Altay Bayındır'ı üzecek gelişme! David de Gea iddiası... Hiç hesapta yoktu... Haberi Görüntüle

ARDA DA TEMKİNLİ: ACELECİ DAVRANMIYOR

Ancelotti ve sağlık ekibi, Arda Güler'i bir süre daha sahaya sürmeyi planlamıyor. Ancak genç futbolcunun takımın bir parçası olarak dev maçın havasına alışması planlanıyor. Tam olarak hazır olmak için hala süreye ihtiyacı olduğu düşünülen Arda Güler de yaşadığı iki sakatlığın ardından forma giymek için aceleci davranmıyor.

Real Madridde Arda Güler için El Clasico sürprizi Ancelottiden yeni karar...

Arda Güler, bugün Real Madrid'in yaptığı taktik antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

HEDEF VALLECANO MAÇI

Her şey planlandığı gibi giderse Arda Güler'in, 5 Kasım'da oynanacak Rayo Vallecano maçında ilk kez Real Madrid formasını giyebileceği belirtiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arda Güler#Real Madrid#Arda Güler Real Madrid

BAKMADAN GEÇME!