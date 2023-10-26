Real Madrid'de Arda Güler için El Clasico sürprizi! Ancelotti'den yeni karar...

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Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği milli yıldız Arda Güler, üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıkların ardından uzun süredir takımla birlikte antrenmanda yer alıyor.

Henüz kadroya giremeyen 18 yaşındaki futbolcunun ilk maçı için artık geri sayıma geçildi.

İspanyol basını, bir kez daha sakatlanmak istemeyen Arda Güler'in fiziksel olarak tamamen hazır hale gelmeden forma giymeyeceğini yazarken; Sevilla maçının kadrosunda olması beklenen genç yıldız, Ancelotti tarafından bu maçın kadrosuna alınmamıştı.

ARDA GÜLER EL CLASICO KADROSUNDA OLACAK İDDİASI

Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçının kadrosunda da yer almayan Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; milli yıldızın El Clasico atmosferini tecrübe etmesini isteyen İtalyan teknik adam, Arda Güler'i 28 Ekim Cumartesi günü oynanacak Barcelona maçının kadrosuna alacak.

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Habere göre; Arda Güler'in hala tam olarak hazır olduğunu düşünmeyen Ancelotti, genç futbolcuya Barcelona karşısında forma vermeyecek ancak takımla birlikte olarak El Clasico atmosferine alışmasını sağlayacak.

ARDA DA TEMKİNLİ: ACELECİ DAVRANMIYOR

Ancelotti ve sağlık ekibi, Arda Güler'i bir süre daha sahaya sürmeyi planlamıyor. Ancak genç futbolcunun takımın bir parçası olarak dev maçın havasına alışması planlanıyor. Tam olarak hazır olmak için hala süreye ihtiyacı olduğu düşünülen Arda Güler de yaşadığı iki sakatlığın ardından forma giymek için aceleci davranmıyor.

Arda Güler, bugün Real Madrid'in yaptığı taktik antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

HEDEF VALLECANO MAÇI

Her şey planlandığı gibi giderse Arda Güler'in, 5 Kasım'da oynanacak Rayo Vallecano maçında ilk kez Real Madrid formasını giyebileceği belirtiliyor.