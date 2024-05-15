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Real Madrid'de Arda Güler fırtınası sürüyor! Oyuna girdi, golünü attı, Ancelotti'yi mest etti

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#Real Madrid#Arda Güler#Ancelotti
Real Madridde Arda Güler fırtınası sürüyor Oyuna girdi, golünü attı, Ancelottiyi mest etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 09:47

İspanya LaLiga'da şampiyonluğunu daha önce ilan eden Real Madrid, taraftarı önünde Alaves ile karşılaştı. Oyuna sonradan giren milli yıldız Arda Güler bu maçı da boş geçmedi. Arda'nın golü sonrası Carlo Ancelotti'nin görüntüsü dikkat çekerken İtalyan teknik adam maçın ardından Arda ile ilgili övgü dolu açıklamalar yaptı.

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İspanya LaLiga'da şampiyonluğunu iki hafta önce ilan eden Real Madrid, hafta sonu Cibeles Meydanı'ndaki kutlamalar sonrası taraftarı önünde Alaves ile karşılaştı.

MAÇ ÖNCESİ KUPA GÖSTERİSİ

Santiago Bernabeu'da oynanan maç öncesi Real Madrid, Alavesli futbolcuların alkışları arasında sahaya şampiyonluk kupasıyla birlikte çıktı. Sahanın ortasında 36 lig şampiyonluğunu yıllarıyla birlikte anlatan kupalar da yer aldı.

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İLK YARIDAN FARK OLDU

Maça hızlı başlayan Real Madrid, 10. dakikada Bellingham'ın golüyle öne geçti. 25'te Vinicius ve 45+1'de Valverde'nin golleri geldi ve ev sahibi ekip soyunma odasına 3-0 ile girdi.

Real Madridde Arda Güler fırtınası sürüyor Oyuna girdi, golünü attı, Ancelottiyi mest etti

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ARDA GÜLER OYUNA GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI

Maça yedek başlayan Arda Güler, 62. dakikada Camavinga'nın yerine oyuna dahil oldu. 70. dakikada Vinicius skoru 4-0'a getirdi.

81. dakikada Rodrygo'nun soldan pasında savunmadan seken top ceza alanına sağ çaprazdan giren Arda Güler'in önün düştü. Sol ayağıyla gelişine yakın direği gören milli yıldız, maçın skorunu belirledi: 5-0.

Son 4 maçta 3. golünü atan, sezon toplamında ise süre aldığı 9. maçta 4. kez gol sevinci yaşayan Arda Güler bu 4 golü 283 dakikaya sığdırdı. Milli yıldızın gol/dakika ortalaması 71 dakika olarak ortaya çıktı.

GOL SEVİNCİNE RÜDIGER DE ORTAK OLDU

Takımının 5. golünü atan Arda Güler, klasikleşen gol sevincini yaptı. Daha sonra golü arkadaşlarıyla kutlayan Arda'ya Alman stoper Rüdiger, aynı gol sevinciyle dahil oldu.

Real Madridde Arda Güler fırtınası sürüyor Oyuna girdi, golünü attı, Ancelottiyi mest etti

ANCELOTTI'NİN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Arda Güler'in golü sonrası kameralar Ancelotti'ye döndü. İtalyan teknik adamın alkış ve mimikleri sosyal medyada çok konuşuldu.

"FUTBOL TOPU, ARDA'YA AŞIK"

Maçın ardından Arda Güler ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Ancelotti; 'Arda'nın doğal bir yeteneği var. Çok iyi ilerleme gösteriyor. Olmayacak anlarda ve olmayacak pozisyonlarda bile goller atabiliyor. İstemese de gol atıyor çünkü futbol topu ona aşık. Takım da onu çok seviyor. Burada olduğu için mutluyuz. Burada olmaya devam edecek.' dedi.

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#Real Madrid#Arda Güler#Ancelotti

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