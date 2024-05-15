Fenerbahçe ile anılan Jose Mourinho gerçek bir fenomen! Tam 7 dil biliyor, başarıları kadar kavgalarıyla da ünlü ve tazminatlarla dünya rekoru kırdı

Haberin Devamı

Dünyanın en ünlü ve en başarılı teknik direktörleri arasında özel bir yere sahip olan kendi deyimiyle ‘Special One’ (Özel Biri) olan Jose Mourinho, Aziz Yıldırım’ın “Başkanlık seçimini kazanırsam Fenerbahçe’ye getireceğim” sözleriyle bir kez daha gündeme geldi. Seçimde Yıldırım’ın rakibi olacak Ali Koç’un da listesinde ilk sırada yer alan Portekizli teknik adam, futbol dünyasında sevgi ve nefret kelimelerinin birlikte anıldığı gerçek bir ikon. Çalıştırdığı takımları çıkardığı seviye, taktik dehasıyla ‘unutulmazlar’ arasına soktuğu maçlar ve kazandığı kupalarla tarihe adını altın harflerle yazdırmış birisi Mourinho.

BEN ÖZEL BiRiYiM, AVRUPA ŞAMPiYONUYUM

Porto’da kazandığı kupalarla adını tüm dünyaya duyuran Mourinho, şöhretini Chelsea ile zirveye taşıdı. Porto’dan sonra Chelsea’nin başına geçen Mourinho, buradaki ilk basın toplantısında hiç de mütevazı değildi. Dünya medyasına karşı şu sözleri söyledi: “Ben özel biriyim. Bunu ukalalık olarak algılamayın ama ben bir Avrupa şampiyonuyum ve özel biriyim.” · O DÖNEMI yakından takip edenler çok iyi hatırlayacaktır. Üstünden çıkarmadığı ve kimi zaman alay konusu olan 2 bin Euro’luk paltosu Armani firmasının düzenlediği bir yardım gecesinde 40 bin Euro’ya satıldı. Sadece saha içinde değil saha dışında da bir fenomene dönüşen Mourinho, hem stiliyle hem de görsel olarak ünlü aktör George Clooney ile karşılaştırıldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi için özel karar Haberi görüntüle

ALEX FERGUSON HEP ONU ÖRNEK GÖSTERiYOR

Manchester United’ın efsane teknik direktörü Alex Ferguson, Jose Mourinho’dan her zaman övgüyle bahsedip şunları söylüyor: “Mourinho tam 6 dil konuşuyor. Önce gidip Bobby Robson için tercümanlık yapıyor, onu Barcelona’ya kadar takip ediyor, Luis Van Gaal’in altında çalışıyor; sürekli öğreniyor. Hiç futbol oynamadı. Bana kaç başkanın oyunu hiç oynamamış bir teknik direktöre iş vereceğini söylersin? Hiçbiri. Ama o başardı. Sonra Portekiz’de küçük bir takımı yönetiyor, sonra Porto’da Portekiz Ligi’ni, UEFA Kupası’nı ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanıyor. Chelsea ile Premier Lig’i kazanıyor ve İnter’e gidiyor, orada da kupalar kazanıyor. Bu, iyi şeyler yapmak isteyen herkese bir örnek, oraya ulaşmak istiyorsanız engellerin önünüze çıkmasına izin vermemelisiniz.”

Haberin Devamı

AKILLI BiR TAKIM LiDERi OYUNCULARLA ARKADAŞ OLUR

Mourinho teknik direktörlükte başarının her zaman oyuncuları anlamaktan geçtiğine inanıyor. Oyuncularının kendisine güven ve inanç duyması gerektiğini şöyle anlatıyor: “Birçok kültürde arkadaşlığın etkili liderliği engellediğine inanılır ama oyuncularımla kurduğum yakınlık bana hep kazandırdı. Oyuncularınızla arkadaş değilseniz onlardan istediğiniz verimi almanız mümkün değil. Arkadaş olurum ama vereceğim cevabın her zaman bekledikleri şeyler olmayacağını çok iyi bilirler. Bunu anlamalarının sebebi arkadaş olmamız. Benden korksalar bu bağı kuramazdık.

Haberin Devamı

ONLARLA AYNI YERDE OTURURUZ

Onlarla uçak yolculuğumda bile business sınıf koltuklarda yer varsa hep beraber uçarız, yoksa ben de arkaya geçer onlarla birlikte ekonomide uçarım. Benim ve onların yaptığı işin birbirinden daha az değerli olmadığını hissettirmeliyim.”

YILDIZLARI YÖNETMEK ZORDUR, BEN DE BiR YILDIZIM

8 yıl hiç kupa almamak başarısızlıktır. Arsene Wenger kaybetmekte bir uzman.

Eğer işimin kolay olmasını isteseydim, Porto’da kalırdım. Güzel bir mavi koltuk, UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, Tanrı ve Tanrı’dan sonra ben...

Benim futbolculuk hayatımda koca bir sıfır var. Rijkaard’ın futbolculuk hayatı başarılarla doluydu. Benim teknik direktörlük kariyerimde kupalar varken, bu kez Rijkaard’ın elinde koca bir sıfır var.

Haberin Devamı

Barcelona, muhteşem tiyatrolarıyla bir kültür kenti. Messi de artistliği iyi öğrenmiş.

Abramovich bana takımı çalıştırma konusunda yardım etseydi, ligin dibine vururduk. Ve eğer ben ona mali işlerinde yardım etmeye kalksaydım, çoktan iflas etmiş olurdu.

Yıldızları yönetmek zor değil mi? Ben de bir yıldızım...

TOTTENHAM’DA HEUNG MiN SON iÇiN KORECE DE ÖĞRENDi

Portekizce, İspanyolca İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Katalanca dillerini konuşan Jose Mourinho, Tottenham döneminde, “Takım içinde iletişim çok önemli. Herkesin ana dilinde konuşmam gerekiyor’’ diyerek, yıldız futbolcusu Heung Min Son ile iletişimini güçlendirebilmek için Korece dersleri aldı. Mourinho, bu konudaki soruyu,“Oyuncuların ana dilinde konuşmak kulüp kültürümüze olan saygıdır. Oyuncularla, onların dilinde konuşuyorum. Korece’yi de bu yüzden öğreniyorum” diye yanıtlıyor.

Haberin Devamı

BAŞARILARI KADAR KAVGALARIYLA DA ÜNLÜ

Jose Mourinho deyince akla sadece kazandığı kupalar ve zaferler gelmiyor. Meslektaşları ve futbolcuları ile yaşadığı polemikler de her zaman gündemde kalan Mourinho bugüne kadar Guardiola, Wenger, Benitez, Conte, Mancini gibi pek çok teknik direktörle sert tartışmalar yaşadı. Bir dönem beraber çalıştığı Cristiano Ronaldo ile de polemiğe giren Mourinho, “Ronaldo adında gördüğüm en iyi oyuncu Ronaldo Nazario’ydu” diyerek yıldız futbolcuya gönderme yapmıştı.

KOVULDUĞU iÇiN ALDIĞI TAZMiNATLARLA DÜNYA REKORU KIRD

2007 Chelsea 18 milyon sterlin

2013 Real Madrid 17 milyon sterlin

2015 Chelsea 12.5 milyon sterlin

2018 M.United 17 milyon sterlin

2021 Tottenham 18 milyon sterlin

2024 Roma 3 milyon sterlin

TOPLAM: 85,5 MiLYON STERLiN

Dünyanın en başarılı ve aynı zamanda en pahalı teknik direktörleri arasında yer alan Jose Mourinho 2007’den bu yana çalışıp ayrıldığı kulüplerden toplam 85.5 milyon sterlin (3.47 milyar TL) tazminat aldı. Bu paranın 30.5 milyon sterlinini 2 kez gönderildiği Chelsea ödedi.