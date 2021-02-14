Real Madrid, Valencia'ya karşı rahat kazandı! 2 gol...

Real Madrid'in ilk yarıda bulduğu golleri 12. dakikada Karim Benzema ve 42. dakikada Toni Kroos attı.

Puanını 49'a çıkaran Real Madrid, bir maç eksiği olan Barcelona'nın (46 puan) önünde 2. sıraya yükseldi. Valencia da 24 puanla 12. sırada kaldı.

La Liga'da lider durumda olan ve iki maç eksiği bulunan Atletico Madrid ise 54 puanla şampiyonluk yarışında önemli bir avantaja sahip.