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GeriFutbol Real Madrid, Sevilla deplasmanından 3 puanla döndü
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Futbol
Haber Giriş: 05.12.2020 - 20:52 | Son Güncelleme:

Real Madrid, Sevilla deplasmanından 3 puanla döndü

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Real Madrid, Sevilla deplasmanından 3 puanla döndü
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Real Madrid deplasmanda Sevilla'yı 1-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Real Madrid galibiyeti, 56. dakikada Sevilla'nın Faslı futbolcusu Yassine Bounou'nun kendi kalesine attığı golle geldi.

Zorlu deplasmandan 3 puanla dönen Real Madrid, ligde üç hafta sonra galibiyet aldı.

Ligde bir maç eksiği olan Real Madrid puanını 20'ye çıkarırken, Sevilla 16 puanda kaldı.

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