Real Madrid, Luca Zidane ile yolları ayırıyor!
Real Madrid yönetimi, Zinedine Zidane'ın oğlu Luca Zidane ile sözleşme yenilememe kararı aldı.
Real Madrid'in kalecisi Luca Zidane'ın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
İspanya basınından yer alan habere göre; Madrid ekibi, Zinedine Zidane'ın oğlu Luca'nın sözleşmesini yenilemeyecek.
21 yaşındaki file bekçisi, Real Madrid'in A takımında 2 maça çıktı ve kalesinde 4 gol gördü.
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