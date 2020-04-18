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GeriFutbol Real Madrid, Luca Zidane ile yolları ayırıyor!
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Haber Giriş: 18.04.2020 - 16:13,Son Güncelleme:

Real Madrid, Luca Zidane ile yolları ayırıyor!

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Real Madrid, Luca Zidane ile yolları ayırıyor!
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Real Madrid yönetimi, Zinedine Zidane'ın oğlu Luca Zidane ile sözleşme yenilememe kararı aldı.

Real Madrid'in kalecisi Luca Zidane'ın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

İspanya basınından yer alan habere göre; Madrid ekibi, Zinedine Zidane'ın oğlu Luca'nın sözleşmesini yenilemeyecek.

21 yaşındaki file bekçisi, Real Madrid'in A takımında 2 maça çıktı ve kalesinde 4 gol gördü.

 

Real Madrid, Luca Zidane ile yolları ayırıyor

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