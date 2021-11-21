Real Madrid, Granada deplasmanında farklı galibiyet aldı

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Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, Marco Asensio (Dk. 19) ve Nacho'nun (Dk. 25) golleriyle 2-0 öne geçti.

Ev sahibi takım Luis Suarez (Dk. 34) ile farkı 1'e indirirken, ilk yarı Real Madrid'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı Vinicius (Dk. 56) ve Ferland Mendy (Dk. 76) ile goller bulan Real Madrid, sahadan 4-1 galibiyetle ayrıldı.

Granada'da Ramon Rodriguez 66. dakikada Vinicius'a yaptığı faulden, teknik direktör Robert Moreno da hakemin kararına itirazdan direkt kırmızı kart gördü.

Real Madrid, bir maçı eksik olmasına rağmen 30 puanla liderliğe yükseldi.

Granada ise 11 puanla 18. sırada kaldı.

Lige iyi bir başlangıç yapan Real Sociedad (28 puan), bu akşam sahasında oynayacağı maçta Valencia'yı yenmesi halinde Real Madrid'i geçerek, liderlik koltuğuna oturacak.