Bu sezon La Liga'da oynadığı 34 maçta 21 gol yiyen Real Madrid, kulüp tarihinde 34'üncü haftalar itibarıyla sadece 1987/88'de daha az gol yemişti.

Real Madrid forveti Karim Benzema, La Liga'da Alaves'e rakip olduğu altı maçta altı gole doğrudan katkı sağladı. Alaves forması giyen Joselu, La Liga'da Real Madrid ile oynadığı üç maçta fileleri üç kez havalandırdı.

Real Madrid Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Real Madrid Deportivo Alaves maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.