Real Madrid Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Alaves ile oynadığı son 12 maçın 11'ini kazanan Real Madrid, tek mağlubiyetini Ekim 2018'de deplasmanda almıştı. Real Madird ile oynadığı son yedi La Liga maçını kaybeden Alaves, bu karşılaşmalarda ortalama 3.7 gol yedi. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki
Bu sezon La Liga'da oynadığı 34 maçta 21 gol yiyen Real Madrid, kulüp tarihinde 34'üncü haftalar itibarıyla sadece 1987/88'de daha az gol yemişti.
Real Madrid forveti Karim Benzema, La Liga'da Alaves'e rakip olduğu altı maçta altı gole doğrudan katkı sağladı. Alaves forması giyen Joselu, La Liga'da Real Madrid ile oynadığı üç maçta fileleri üç kez havalandırdı.
Real Madrid Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Real Madrid Deportivo Alaves maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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