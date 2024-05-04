Real Madrid Cadiz maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Arda Güler oynayacak mı?

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Real Madrid Cadiz maçı için futbol heyecanına bir kez daha tanık edecek. Düşme potasında yer alan Cadiz, şampiyonluğunu ilan etmeye ramak kalan Real Madrid ile karşılaşacak. Peki, Real Madrid Cadiz maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

REAL MADRİD CADİZ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

La Liga'nın 34'üncü Hafta mücadelesinde Real Madrid, Cadiz'i konuk edecek. 4 Mayıs Cumartesi günü saat 17.15'te oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

İLK KEZ SANTIAGO BERNABEU'DA

İtalyan Teknik Adam, Arda Güler'in Cadiz maçında sahaya ilk 11'de çıkacağını duyurdu. Milli futbolcu, geçtiğimiz hafta Real Sociedad deplasmanında La Liga'da ilk kez 11'de sahaya çıkmış ve 1-0 Real Madrid üstünlüğü ile biten karşılşamada ki galibiyet golüne imza atmıştı. Aynı zamanda genç yıldız, ilk kez Santiago Bernabeu'da lig karşılaşmasına 11'de başlayacak.

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BU SEZON İLK DEFA COURTOIS

Sezon öncesi çapraz bağları kopan ve bu sezon henüz forma giyemeyen Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'nın yarınki Cadiz maçında siftah yaparak forma giyeceğini açıkladı.

ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Real Madrid, LaLiga'nın 34. hafta maçında yarın TSİ 17:15'te Cadiz'i konuk edecek.

Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki İspanyol devi Real Madrid, La Liga'da bitime 5 hafta kala en yakın takipçisinin 11 puan önünde lider durumda. Eflatun-beyazlıların maçı kazanması, Barcelona'nın ise Girona deplasmanında puan kaybetmesi halinde başkent ekibi şampiyonluğunu ilan edecek.