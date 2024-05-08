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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid Bayern Münih maçı ile finalin adı belli olacak. İlk maçı Almanya deplasmanında 2-2'lik beraberlikle tamamlayan Real Madrid, rövanş maçını Santiago Bernabeu'da seyircisi önünde oynayacak. 2-2’lik ilk maçın ardından oynanacak rövanş mücadelesinde iki takım da adını Devler Ligi finaline yazdırmak için sahaya çıkacak. Peki, Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi yarı final Real Madrid Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Real Madrid - Bayern Münih maçı canlı izle bilgisi...

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, bu akşam saat 22.00’de Estadio Santiago Bernabéu’da Bayern Münih’i konuk edecek. Karşılaşma TV8,5'den naklen yayınlanacak.

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Real Madrid, Devler Ligi'nde 8 maçtır Bayern'e kaybetmiyor

Real Madrid, Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde karşılaştığı son 8 maçta da mağlup olmadı. Real Madrid, son 8 maçta 6 kez rakibini mağlup ederken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Bayern, Real’e karşı son UEFA Şampiyonlar Ligi galibiyetini 2011-2012 sezonu yarı final turu ilk maçında 2-1’lik skorla almıştı. 17 Nisan 2012’de oynanan maçın kadrosunda yer alan isimlerden Manuel Neuer ve Thomas Müller hala Bayern Münih formasını giyiyor.

Carlo Ancelotti’nin Bayern Münih’e karşı yenilgisi yok

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kariyeri boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 9 kez Bayern Münih’e rakip oldu. Milan’ın başında Bayern’e karşı 6 maça çıkan İtalyan teknik adam, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Real Madrid’de Bayern ile 3 kez karşı karşıya gelen Ancelotti, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Söz konusu 9 karşılaşmada Ancelotti’nin yönetimindeki takımlar, Bayern filelerine 20 gol bırakırken, kalesinde ise 8 gol gördü.

9 kez Real’e rakip olan Tuchel yalnızca 1 kez kaybetti

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, kariyeri boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 9 kez Real Madrid’e rakip oldu. 50 yaşındaki Alman teknik adam, Real’e karşı Borussia Dortmund ile 2 maçta 2 beraberlik, PSG ile 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, Chelsea ile 4 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik, Bayern Münih ile de 1 maçta 1 beraberalik elde etti. Tuchel, Real Madrid’e karşı tek yenilgisini 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea’nin 3-1 kaybettiği maçta aldı.