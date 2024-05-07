Real Madrid Bayern Münih maçı ne zaman oynanacak? Finalin adı belli oluyor

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Genç yıldızımız Arda Güler ile geçtiğimiz hafta La Liga'da şampiyonluk yaşayan Real Madrid, duble sevinç yolunu Şampiyonlar Ligi Finaline kalarak sağlamak istiyor. Bayern Münih ile 2018 yılında da Yarı Final oynayan Real Madrid, yine 2-2 ve 2-1'lik skorlarla final etabına adını yazdırmıştı. Peki, bu yıl hayli çekişmeli geçmesi beklenen Real Madrid Bayern Münih maçı ne zaman oynanacak? İşte, karşılaşmanın zaman ve saat bilgileri

REAL MADRİD BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Real Madrid Bayern Münih Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçı, 8 Mayıs 2024 tarihinde saat 22.00'da oynanacak. Karşılaşma, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

KULÜP TARİHİNİN 100. ŞAMPİYONLUĞU

Real Madrid, 36. La Liga şampiyonluğunu ilan ederek kulüp tarihindeki 100. kupasını kazandı.

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Eflatun-beyazlılar, uzun yıllardır süregelen başarılarıyla futbol dünyasında en çok müzesine kupa götüren takım oldu.

FLORENTINO PEREZ, SANTIAGO BERNABEU'YU GERİDE BIRAKTI

Real Madrid'in başarılı başkanı Florentino Perez, kulüp başkanlığındaki 21. yılını kutlarken aynı zamanda kulüp tarihinde en çok kupa kazanan başkan unvanını da elde etti.

Son La Liga şampiyonluğuyla birlikte 34. kupasını kazanan Perez, eski başkan Santiago Bernabeu'nun 35 yıllık döneminde kazandığı 33 kupayı geride bıraktı. Florentino Perez, bu başarıyla birlikte kulübün efsanevi ismi Santiago Bernabeu'nun izinden giderek Real Madrid'in tarihine altın harflerle geçti.

EN ÇOK LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞAYAN KULÜP

Real Madrid, 2023-2024 sezonunda ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu zaferle birlikte 36. kez lig şampiyonluğuna ulaşan Madrid ekibi, Juventus'u yakalayarak Avrupa'nın en iyi beş liginde en çok lig şampiyonluğu yaşayan iki kulüpten biri oldu.

Avrupa'nın en iyi beş liginde en çok lig şampiyonluğu yaşayan kulüpler:

36 - REAL MADRID

36 - Juventus

32 - Bayern Münih

26 - Barcelona