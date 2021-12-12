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Real Madrid-Atletico Madrid derbisi, 23.00’te D-Smart’ta 

#Real Madrid#Atletico Madrid#La Liga
Real Madrid-Atletico Madrid derbisi, 23.00’te D-Smart’ta

La Liga’da lider Real Madrid’in, ezeli rakibi Atletico Madrid’i ağırlayacağı karşılaşma, bu gece saat 23.00’te canlı yayınla D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta ekrana gelecek.

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Mücadeleyi Ömer Üründül yorumlayacak. Teknik Direktör Carlo Ancelotti önderliğinde süper bir form grafiği yakalayan ve hem LaLiga’da hem de şampiyonlar Ligi grubunda fırtına gibi esen Real Madrid, derbiyi kazanarak zirvede yalnız kalmanın hesaplarını yapıyor.

SUAREZ YOK, BENZEMA BELİRSİZ

Ligde geride kalan 16 maçta 39 puan toplayan Real Madrid’de sakatlığı bulunan Fransız santrfor Karim Benzema’nın durumu karşılaşma saatinde belli olacak.

Bir maç eksiğiyle liderin 10 puan gerisinde yer alan Atletico Madrid’de ise sakatlığı bulunan Uruguaylı golcü Luis Suarez derbi mücadelesinde forma giyemeyecek.

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#Real Madrid#Atletico Madrid#La Liga

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