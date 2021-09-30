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Real Madrid-Anadolu Efes CANLI YAYINLA Misli.com'da! Bu maça iddaa oynayanların %18'i...

#Misli.Com#İddaa#Euroleague
Real Madrid-Anadolu Efes CANLI YAYINLA Misli.comda Bu maça iddaa oynayanların %18i...

Euroleague arenasındaki temsilcilerimizden olan Anadolu Efes, yeni sezonun ilk Euroleague karşılaşmasında Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelirken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle yaşayabilirsiniz.

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İlandır

Son şampiyon unvanıyla yeni Euroleague sezonunu açacak olan temsilcimiz Anadolu Efes’te bu sezon da hedef Final Four ve daha ilerisi olacak.

Euroleague ve Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonluklarının ardından sezonu bitiren Ergin Ataman ve öğrencileri, yaz transfer döneminde takımın neredeyse tamamını korumayı başardı. Takımın önemli isimlerinden olan Sertaç Şanlı’nın Barcelona’ya transferinin ardından Petrusev’i kadrosuna katan Anadolu Efes, böylece transfer dönemini sessiz geçirmişti.

Real Madrid ise Adam Hanga, Poirier ve Nigel William-Goss gibi isimlerle kadrosunu güçlendirerek İspanya Basketbol Ligi’ne başarılı bir giriş yaptı. Lige 3 maçta 3 galibiyet ile başlayan Pablo Laso ve öğrencileri, Euroleague’de de bu başlangıcı yapma hedefinde olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

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Real Madrid ve Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon normal sezon haricinde çeyrek final aşamasında eşleşmiş ve bu seriyi 3-2’lik skorla Anadolu Efes kazanmıştı.

Real Madrid-Anadolu Efes CANLI YAYINLA Misli.comda Bu maça iddaa oynayanların %18i...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri, Real Madrid ile Anadolu Efes’in karşı karşıya geleceği maçta 18% oranında Real Madrid’in galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN YORUMU

Son şampiyon Anadolu Efes sezonu zor bir maçla açıyor. Geçen yıl da sezona çok iyi başlamamışlardı. Singleton, Pleiss uzun süredir sakattı. Durumları belirsiz. Simon da sakatlıktan çıktı. Larkin fizik olarak çok hazır değil. Sertaç'ın yerine transfer edilen Petrusev iyi bir hazırlık dönemi geçirdi ama ilk Euroleague maçına çıkacak. Real Madrid İspanya Süper Kupası'nı Barcelona'yı yenerek kazandı. Efes'e göre daha hazır durumdalar. İç sahada kazanacaklarını düşünüyorum.

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