Real Madrid, Alberto Abalde'yi transfer etti

Real Madrid Kulübü, kısa forvet pozisyonunda görev yapan 24 yaşındaki İspanyol basketbolcu Abalde ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



Kariyerine Joventut Badalona'da başlayan 2,02 metre boyundaki Abalde, 2016'da transfer olduğu Valencia ile 2018-2019 sezonunda ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.



Abalde, Valencia formasıyla geçen sezon İspanya liginin final etabında 14,8 sayı, THY Avrupa Ligi'nde ise 7,8 sayı ve 4 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.

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