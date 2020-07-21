Real Madrid, Alberto Abalde'yi transfer etti
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya'nın Real Madrid Basketbol Takımı, Valencia'dan Alberto Abalde'yi kadrosuna kattı.
Real Madrid Kulübü, kısa forvet pozisyonunda görev yapan 24 yaşındaki İspanyol basketbolcu Abalde ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kariyerine Joventut Badalona'da başlayan 2,02 metre boyundaki Abalde, 2016'da transfer olduğu Valencia ile 2018-2019 sezonunda ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
Abalde, Valencia formasıyla geçen sezon İspanya liginin final etabında 14,8 sayı, THY Avrupa Ligi'nde ise 7,8 sayı ve 4 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.
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