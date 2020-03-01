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Futbol
Haber Giriş: 01.03.2020 - 15:22,Son Güncelleme:/

Real Madrid 2-0 Barcelona

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Real Madrid 2-0 Barcelona
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La Liga 26. haftasında Real Madrid, Barcelona'yı 2-0 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu.

La Liga'da 26. hafta maçında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 71'i gösterdiğinde sahneye Vinicius Junior çıktı ve Real Madrid'i öne geçirdi.

Son sözü 90+2. dakikada Mariano Diaz söyledi ve Real Madrid, Barcelona'yı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 56 puanla liderliğe yükseldi. Barcelona ise 55 puanda kaldı.

Real Madrid 2-0 Barcelona

Real Madrid 2-0 Barcelona

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