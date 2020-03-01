Real Madrid 2-0 Barcelona
La Liga 26. haftasında Real Madrid, Barcelona'yı 2-0 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu.
La Liga'da 26. hafta maçında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 71'i gösterdiğinde sahneye Vinicius Junior çıktı ve Real Madrid'i öne geçirdi.
Son sözü 90+2. dakikada Mariano Diaz söyledi ve Real Madrid, Barcelona'yı 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid 56 puanla liderliğe yükseldi. Barcelona ise 55 puanda kaldı.
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