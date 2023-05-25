Real Betis-Getafe maçında sakatlanan Enes Ünal'dan kötü haber geldi!

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Milli oyuncu Enes Ünal, geçtiğimiz gün Real Betis karşısında talihsiz bir sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Golcü oyuncu, mücadelenin 7. dakikasında sakatlanmış ve kenara büyük bir üzüntüyle gelmişti.

2023'Ü KAPATTI

Getafe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Enes Ünal'ın sakatlık durumu belli oldu. Çapraz bağları kopan yıldız oyuncunun 2023 yılını kapattığı öğrenildi.

Bu sezon Getafe formasıyla 37 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.

ENES ÜNAL'DAN AÇIKLAMA

Sakatlığı hakkında açıklama yapan Enes Ünal şu ifadeleri kullandı:

Herkese merhaba, size kötü bir haberim var. Dün akşamki maçta yaşadığım sakatlık pozisyonunda çapraz bağım koptu. Yalan olmasın, büyük bir hedef için çabalarken ve kendimi kariyerimde büyük adımlar atıyormuş gibi hissederken… Benim için büyük bir darbe oldu.

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