RB Leipzig, Timo Werner olmadan ne yapacak? Atletico Madrid'in iddaa oranı...

Bu bir ilandır

RB LEIPZIG

- RB Leipzig'in en önemli parçası, bu sezon çıktığı 45 resmi maçta 47 gole katkı (34 gol - 13 asist) yapan Timo Werner, Chelsea'ye transfer olunca arkadaşlarını Şampiyonlar Ligi serüveninde yalnız bıraktı.

- Bundesliga'yı 3. sırada noktalayan ekipte Werner'in dışında, çok fazla şans bulamayan Ethan Ampadu da kiralık olarak geldiği Chelsea'ye geri döndü ve UEFA listesinden çıkartıldı.

- TD Julian Nagelsmann; "Böyle maçlarda her zaman tansiyon yüksek olur, çift maçlı eliminasyon olsaydı rakibimiz tecrübesiyle bir adım önde olabilirdi ama TEK MAÇ'ların havası her zaman farklıdır..." açıklamasını yaptı.

ATLETICO MADRID

- Salgın arasından önceki formunu, sonrasında da devam ettiren Atletico Madrid, La Liga'yı 3. sırada bitirmeyi başarmıştı.

- Koronavirüs testleri pozitif çıkan Angel Correa ve Sime Vrsaljko, İspanya'da bırakıldı. Hafif sakatlığı bulunan Thomas Partey'in durumu maç saati netlik kazanacak.

- Son şampiyon Liverpool'u kupa dışına ittikleri maçta parlayan Marcos Llorente, forvet arkasındaki etkisini zaman zaman hissettirmeye devam etti ve TD Diego Simeonu onu yine aynı pozisyonda kullanmak isteyecektir.

- Diego Costa ve Joao Felix'i de unutmamak lazım, ikisi de hücumda takımın en önemli gol ayakları olacak.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- RB Leipzig son 16 resmi maçının sadece 1'ini kaybetti. (8 galibiyet - 7 beraberlik)

- Atletico Madrid son 18 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. (11 galibiyet - 7 beraberlik)

- RB Leipzig bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 14 gol atarken, bu 14 golün 6'sına katkı (4 gol - 2 asist) veren Timo Werner'in takımdan ayrılması sonrası gözler bu sezon 10 gol atan Patrik Rchick'in üzerinde olacak.

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Diego Costa'nın Chelsea günlerinden en güzel 5 gol! İzleyelim...