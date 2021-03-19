Rangers - Slavia Prag maçında yürekler ağza gelmişti! Hastaneye kaldırılan Kolar'ın son hali paylaşıldı...
UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'ın Slavia Prag'a 2-0 yenilerek elendiği maçta Kemar Roofe'nin kramponu, rakip kaleci Ondrej Kolar'ın yüzüne isabet etmişti. Slavia Prag kalecisinin son hali paylaşıldı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-1'in rövanşında Rangers, evinde Slavia Prag'a 2-0 yenildi ve turnuvaya veda etti. 61. dakikada Rangerslı Roofe ile kaleci Kolar arasındaki pozisyon içe geceye damga vurmuştu.
Savunma arkasına sarkan Roofe, topa dokunduktan sonra kalesini terk eden Kolar'ın yüzüne isabet etti. Sedyeyle oyundan çıkarılan Kolar hastaneye götürüldü. Kolar'ın yüzünün son hali maç sonrası paylaşıldı.
Çekyalı kalecinin yüzüne dikiş atıldığı belirtildi.
Pozisyon sonrası Roofe kırmızı kart gördü. İskoçekibinde 73. dakikada Balogun da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
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