MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRangers - Slavia Prag maçında yürekler ağza gelmişti! Hastaneye kaldırılan Kolar'ın son hali paylaşıldı...
GeriFutbol Rangers - Slavia Prag maçında yürekler ağza gelmişti! Hastaneye kaldırılan Kolar'ın son hali paylaşıldı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 19.03.2021 - 09:54 | Son Güncelleme:

Rangers - Slavia Prag maçında yürekler ağza gelmişti! Hastaneye kaldırılan Kolar'ın son hali paylaşıldı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rangers - Slavia Prag maçında yürekler ağza gelmişti! Hastaneye kaldırılan Kolar'ın son hali paylaşıldı...

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'ın Slavia Prag'a 2-0 yenilerek elendiği maçta Kemar Roofe'nin kramponu, rakip kaleci Ondrej Kolar'ın yüzüne isabet etmişti. Slavia Prag kalecisinin son hali paylaşıldı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-1'in rövanşında Rangers, evinde Slavia Prag'a 2-0 yenildi ve turnuvaya veda etti. 61. dakikada Rangerslı Roofe ile kaleci Kolar arasındaki pozisyon içe geceye damga vurmuştu.

Savunma arkasına sarkan Roofe, topa dokunduktan sonra kalesini terk eden Kolar'ın yüzüne isabet etti. Sedyeyle oyundan çıkarılan Kolar hastaneye götürüldü. Kolar'ın yüzünün son hali maç sonrası paylaşıldı.

Çekyalı kalecinin yüzüne dikiş atıldığı belirtildi.

Pozisyon sonrası Roofe kırmızı kart gördü. İskoçekibinde 73. dakikada Balogun da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Rangers - Slavia Prag maçında yürekler ağza gelmişti Hastaneye kaldırılan Koların son hali paylaşıldı...

Rangers - Slavia Prag maçında yürekler ağza gelmişti Hastaneye kaldırılan Koların son hali paylaşıldı...

Rangers - Slavia Prag maçında yürekler ağza gelmişti Hastaneye kaldırılan Koların son hali paylaşıldı...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi