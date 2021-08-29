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GeriFutbol Rangers, İskoçya derbisinde Celtic'i 1-0 yendi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.08.2021 - 16:19 | Son Güncelleme:

Rangers, İskoçya derbisinde Celtic'i 1-0 yendi

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Rangers, İskoçya derbisinde Celtic'i 1-0 yendi

İskoçya Premier Lig'deki "Old Firm" derbisinde Rangers, Celtic'i 1-0 mağlup etti.

Glasgow kentinin iki köklü kulübünü karşı karşıya getiren 4. hafta maçında Rangers, Celtic'i ağırladı.

Rangers, yeni tip koronavirüs tedbirleri gereği tecrit altında olan teknik direktör Steven Gerrard ile oyuncular Allan McGregor, James Tavernier, Calvin Bassey ve Jon McLaughlin'den yoksun sahaya çıktı.

Helander'in 66. dakikadaki golüyle karşılaşmayı kazanan Rangers, derbideki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Rangers puanını 9'a yükseltirken, Celtic ise 6 puanda kaldı.

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