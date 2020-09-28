"Rangers - Galatasaray" maçının iddaa oranları açıklandı! Avrupa Ligi'nde turun favorisi...

Bu bir ilandır

Süper Lig'e 2/2 başlayan, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde de önce Neftçi Bakü, arkasından da Hajduk Split'i deviren Galatasaray, gruplara kalmak i.in play-off turunda Rangers ile eşleşmişti.

TURUN FAVORİSİ RANGERS!

Karşılaşmanın iddaa oranları açıklandı, turun favorisi Rangers olarak gösterildi!

Glasgow'da 1 Ekim Perşembe günü oynanacak maçta ev sahibi Rangers'a 1,80 iddaa oranı açıklanırken, sarı kırmızılıların 90 dakika içinde kazanmasına 2,95 iddaa oranı belirlendi.

Karşılaşmanın normal süresinin berabere bitmesine ise 3,00 iddaa oranı verildi.

3 GOLE 1,75 İDDAA ORANI!

Tek Maç seçeneğiyle iddaa bülteninde yer alan mücadelede en az 3 gol çıkar diyorsanız, "2.5 ÜST - 1,75" oynayabilirsiniz.

Karşılıklı gole 1,60 iddaa oranı açıklanırken, ilk yarının dengede geçmesine ise 1,90 iddaa oranı belirlendi.

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