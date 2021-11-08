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Rakip futbolcunun fotoğrafını beğenen Beşiktaş'ın yıldızı taraftarı isyan ettirdi!

#Beşiktaş#Fabrice N'sakala#Yusuf Sarı
Rakip futbolcunun fotoğrafını beğenen Beşiktaşın yıldızı taraftarı isyan ettirdi

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'a 2-1 kaybettiği maçın ardından, siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Fabrice N’Sakala sosyal medyadan yaptığı hareketle taraftarlar tarafından tepki gördü.

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Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'a sahasında 2-1 yenilerek zirve yarışında büyük yara alan Beşiktaş'ta taraftarlar, tecrübeli futbolcuya büyük tepki gösterdi.

Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı, mücadelenin ardından yaptığı paylaşımda, "Bravo takım! Bu şehri gururlandırmaya devam edeceğiz! Yolumuz uzun ama biz inanıyoruz! Olacak inşallah" ifadelerini kullandı. Sarı'nın bu paylaşımını, siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Fabrice N'Sakala beğendi.

Rakip futbolcunun fotoğrafını beğenen Beşiktaşın yıldızı taraftarı isyan ettirdi

N'Sakala'nın bu beğenisine taraftarlar sert tepki gösterirken, bazı gruplar N'Sakala'nın kadro dışı bırakılması görüşünü savundu.

Öte yandan Kongolu futbolcu geçtiğimiz günlerde de “Ljajic’i özledim” paylaşımı yapmış ve yine Beşiktaş taraftarları tepki göstermişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Fabrice N'sakala#Yusuf Sarı

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