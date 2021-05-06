Rainbow Six yayıncısı KingGeorge BattlEye sorunlarını protesto ediyor

Rainbow Six Siege hile önleme sistemi BattlEye, topluluk tarafından ateş altına tutuluyor. Hiçbir hile önleme sistemi kusursuz çalışmıyor olsa bile BattlEye’ın spesifik bir problemi var, hile yapan birisi yakalandığı zaman “geri alma” sistemi sayesinde hile yapan kişinin oynadığı oyunlardaki diğer oyuncuların dereceli puanları otomatik olarak ayarlanıyor. Bu o maçtan kazanılan veya kaybedilen puanların nötrlenmesi anlamına geliyor, yani karşı takımda hile yapan birisi varsa ve takımca elinizden geleni yapıp hile yapan takıma karşı galibiyet alırsanız bu puanınız ileri bir tarihte sıfırlanacak. Görünen o ki bu durum bazı oyuncuların canına tak etmiş, bazı profesyonel oyuncular ve eski dünya şampiyonu George "KingGeorge" Kassa bu durumu protesto ediyor.

KingGeorge, Twitter üzerinden yaptığı bir duyuruda hile önleme sistemi üzerinde bir iyileştirme yapılana kadar R6 Kredisi satın almayacağını söyledi. Ubisoft bu konu hakkında bir hamle yapana kadar da diğer oyunculardan yanında durmasını istedi.

KingGeorge, R6 Siege'deki hile sorunundan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi ve puan geri alma sisteminden bu şekilde bahsetti: “Siege’de bulunan hilelerden gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Oyunu oynamayı gerçekten sinir bozucu duruma getiriyorlar. Oyunu hala seviyorum fakat hile yapan insanlara karşı oynamak gerçekten rahatsız edici. Bugün geri alma sistemi yüzünden 274 puanım silindi ve birlikte oynadığım hiç kimse bir yasaklama almadı. Hilecileri yendiğim için kazandığım puanı bile geri alıyorlar, sistem gerçekten kötü.”

Rainbow Six Siege’in hile karşıtı sisteminin sorunlarına karşı bu protestoya birçok oyuncu destek verdi. Rogue takımının oyun içi lideri olan AceeZ’de bu protestoya destek veren kişilerden birisi. Ubisoft şu ana kadar bu sorunu çözmek adına bir adım atmış değil, ayrıca kaç oyuncunun R6 Kredisi almadan destek çıkacağı da belli değil.