Rainbow Six Siege, Oyunculara Ücretsiz Yeni Nesil Konsol Geliştirmesi Sunuyor

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege oyuncuları Ubisoft’un 24 Kasım tarihindeki duyurusuna göre Aralık ayında yeni nesil konsollar için ücretsiz bir güncelleme alacak.

Ücretsiz güncelleme, Rainbow Six Siege oyununa halihazırda sahip olan tüm oyunculara açık olacak ve oyuncular bu sayede yeni nesil konsolların hikmetlerinden herhangi bir ücrete tabi olmadan faydalanabilecekler.

Yeni nesil güncellemesi 1 Aralık 2020 tarihinde piyasaya sürülmeye hazırlanıyor ve güncellemenin 5. Yıl 4. Sezon ile birlikte geleceği biliniyor.

Bu güncellemeyle, Ubisoft 120FPS ve 4K çözünürlüğü hedefliyor, ancak maalesef bu ikisi aynı anda olmayacak, en azından PS5 üzerinde. Xbox Series X için olan detaylar ise henüz duyurulmuş değil.

Ubisoft ayrıca PS5’in özel SDD’sinin kullanımıyla çok daha hızlı yükleme sürelerinin de sözünü veriyor, bu da çok daha kısa harita yükleme süreleri ve genel olarak daha hızlı bir oyun demek.

PlayStation 5 sahipleri konsolda oyunu oynarken aşağıda listelediğimiz birkaç özel oyun modunu kullanabilecekler:

Performans Modu: 120FPS hedefli 4K Dinamik Çözünürlük (gerçek 4K değil, ancak daha düşük çözünürlüklerin ölçeğini yükseltiyor).

120FPS hedefli 4K Dinamik Çözünürlük (gerçek 4K değil, ancak daha düşük çözünürlüklerin ölçeğini yükseltiyor). Çözünürlük Modu: 60FPS hedefli 4K Çözünürlük.

60FPS hedefli 4K Çözünürlük. Aktivite Kart Desteği: Dereceli, Derecesiz, Yeni Oyuncu, Hızlı Maç ve Etkinlik modlarında oyuncular oyuna çok daha hızlı giriş yapabilecekler.

Son olarak, oyun bazı kapsamlı DualSense kontrolcü özelliklerini kullanarak kontrolcünün oyunculara sunabileceği her şeyden faydalanacak, bu da Rainbow Six Siege deneyimine dokunsal geribildirim ve uyarlamalı tetik özelliklerinin entegrasyonu demek.

Duyuruda “Uyarlamalı tetik direnci tabancalar için hafif ve seri, hafif makineli silahlar gibi daha büyük ve ağır silahlar için ise daha ağır olacak” deniliyor. “Oyuncular ayrıca tekli atış ve tam otomatik atış arasındaki farkı daha derin bir gerçekçilik adına hissedebilecekler”.

Bunların rekabetçi R6S sahnesini nasıl etkileyeceğini görmek ise ilginç olacak.

Rainbow Six Siege’i PS5 / Xbox Series X yeni nesil sürüme nasıl yükseltebilirim?

Eğer halihazırda PS4/Xbox One kopyasına sahipseniz, oyunu herhangi bir ek ücret olmaksızın PS5 veya Xbox Series X sürümüne yükseltebilirsiniz.

Rainbow Six Siege’i yeni nesil sürüme yükseltmek için sadece PSN hesabınızla veya Xbox hesabınızla elinizdeki Xbox Series X veya PS5 üzerinde giriş yapın.

Oradan PlayStation Store veya Microsoft Store’a giderek oyunu yeni nesil konsolunuza indirin.

Bu kadar, oyununuz yeni nesile yükseltilecek.

Tüm oyuncular konsollar arasında geçiş yaparken gelişimlerini ve oyun içi eşyalarını da ellerinde bulunduracaklar.

Çapraz oyun imkanı PS4 ve PS5 oyuncuları için olduğu gibi Xbox One ve Xbox Series X oyuncuları için de mevcut olacak.

Yeni nesil güncellemesi 1 Aralık 2020’den itibaren kullanıma hazır olacak.