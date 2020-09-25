Rainbow Six Siege gelir paylaşımı programı R6 Share’e dâhil takımlar açıklandı
Ubisoft, yenilenen Rainbow Six Siege gelir paylaşımı programıyla ilgili ek ayrıntılar yayınladı. R6 Share’e dâhil takımlar, üç seviyeye göre ayrılıyor. Buna dair bilgiler de en çok merak edilenlerdi.
Programa dâhil espor organizasyonları, oyun içi öğelerin satışından elde edilen net gelirin % 30'unu alacak ve daha yüksek seviyelerdeki takımlar, paketlerinde daha fazla öğe alacak. Takımlar, aynı seviyedeki diğer takımlara kıyasla sergiledikleri performanslar değerlendirilerek her üç ayda bir sıralama değişikliği yapılacak. Değerlendirmeye tabi ölçütler arasında oyun içi öğelerinin satışı, maçlarının izlenme oranı, sosyal medyada R6 desteği ve oyuncularına sağladıkları destek miktarı yer alıyor. Takımların dahil olduğu seviye ise 2021 yılının Ağustos yılında tüm bu değerlendirme verileri ışığında değiştirilecek.
Birinci seviyede yer alan takımlar dört adet oyun içi ürün bulunduran bir paket kazanacak: başlık, karakter üniforması, silah skini ve silah charm’ı. İkinci seviye takımlar silah skini ve silah charm’ı alacak. Üçüncü seviyedeki takımlara ise sadece silah skini verilecek.
1. seviyeye seçilen takımlar:
- FaZe Clan
- Fnatic
- G2 Esports
- Natus Vincere
- Ninjas in Pyjamas
- Spacestation Gaming
- Team Liquid
- TSM
- Vitality
- Rogue
2. seviyeye seçilen takımlar:
- Disrupt Gaming
- Tempo Storm
- Cloud9
- Team Empire
- DarkZero
- Black Dragons
- MIBR
- eUnited
- Pittsburgh Knights
- Team Secret
- Chaos EC
- Pro
- INTZ
- BDS Esport
- Giants Gaming
3. seviyeye seçilen takımlar:
- Soniqs
- Team oNe
- Elevate
- GUTS Gaming
- FAV Gaming
- Talon Esports
- SCARZ
- FURIA
- Cyclops Athlete Gaming
- Nora-Rengo
- Qconfirm
- Xavier esports
- Santos
- W7M
- Oxygen Esports
- Tempra Esports
- Electrify Esports
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