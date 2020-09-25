Rainbow Six Siege gelir paylaşımı programı R6 Share’e dâhil takımlar açıklandı

Programa dâhil espor organizasyonları, oyun içi öğelerin satışından elde edilen net gelirin % 30'unu alacak ve daha yüksek seviyelerdeki takımlar, paketlerinde daha fazla öğe alacak. Takımlar, aynı seviyedeki diğer takımlara kıyasla sergiledikleri performanslar değerlendirilerek her üç ayda bir sıralama değişikliği yapılacak. Değerlendirmeye tabi ölçütler arasında oyun içi öğelerinin satışı, maçlarının izlenme oranı, sosyal medyada R6 desteği ve oyuncularına sağladıkları destek miktarı yer alıyor. Takımların dahil olduğu seviye ise 2021 yılının Ağustos yılında tüm bu değerlendirme verileri ışığında değiştirilecek.

Birinci seviyede yer alan takımlar dört adet oyun içi ürün bulunduran bir paket kazanacak: başlık, karakter üniforması, silah skini ve silah charm’ı. İkinci seviye takımlar silah skini ve silah charm’ı alacak. Üçüncü seviyedeki takımlara ise sadece silah skini verilecek.

1. seviyeye seçilen takımlar:

FaZe Clan

Fnatic

G2 Esports

Natus Vincere

Ninjas in Pyjamas

Spacestation Gaming

Team Liquid

TSM

Vitality

Rogue

2. seviyeye seçilen takımlar:

Disrupt Gaming

Tempo Storm

Cloud9

Team Empire

DarkZero

Black Dragons

MIBR

eUnited

Pittsburgh Knights

Team Secret

Chaos EC

Pro

INTZ

BDS Esport

Giants Gaming

3. seviyeye seçilen takımlar: