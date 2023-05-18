Rafael Nadal, Fransa Açık'ta yok! 19 yıl sonra bir ilk ve Nadal'dan emeklilik sözleri

Haberin Devamı

Rafael Nadal, düzenlediği basın toplantısında hayranlarını üzecek açıklamalarda bulundu.

İspanyol tenisçi, sakatlığı sebebiyle 14 kez kazandığı Roland Garros'a(Fransa Açık) bu sezon katılamayacağını söyledi. Sezon sonundaki Davis Cup'a katılmayı hedeflediğini belirten yıldız raket, 2024 sezonunun kariyerinin son yılı olacağının da sinyalini verdi: 2024 muhtemelen profesyonel turdaki son senem olacak. İsteğim ve amacım, sevgiğim turnuvalara son bir kez gidip veda edebilmek olacak.

Kariyerinde toplam 22 grand slam zaferi bulunan Nadal, 2004 yılından bu yana ilk kez Roland Garros'ta mücadele edemeyecek. 36 yaşındaki tenisçi son olarak Avustralya Açık'ta mücadele etmiş ve sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde korta çıkmamıştı.