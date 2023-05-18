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Rafael Nadal, Fransa Açık'ta yok! 19 yıl sonra bir ilk ve Nadal'dan emeklilik sözleri

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#Rafael Nadal#Roland Garros#Fransa Açık
Rafael Nadal, Fransa Açıkta yok 19 yıl sonra bir ilk ve Nadaldan emeklilik sözleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 17:20

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 14 kez kazandığı Roland Garros'a(Fransa Açık) bu sezon sakatlığı sebebiyle katılamayacağını açıkladı. Fransa Açık, 2004 yılından bu yana ilk kez Nadal'sız oynanacak. 36 yaşındaki Nadal ayrıca 2024 sezonunun, kariyerinin son yılı olabileceğini de söyledi.

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Rafael Nadal, düzenlediği basın toplantısında hayranlarını üzecek açıklamalarda bulundu.

İspanyol tenisçi, sakatlığı sebebiyle 14 kez kazandığı Roland Garros'a(Fransa Açık) bu sezon katılamayacağını söyledi. Sezon sonundaki Davis Cup'a katılmayı hedeflediğini belirten yıldız raket, 2024 sezonunun kariyerinin son yılı olacağının da sinyalini verdi: 2024 muhtemelen profesyonel turdaki son senem olacak. İsteğim ve amacım, sevgiğim turnuvalara son bir kez gidip veda edebilmek olacak.

Kariyerinde toplam 22 grand slam zaferi bulunan Nadal, 2004 yılından bu yana ilk kez Roland Garros'ta mücadele edemeyecek. 36 yaşındaki tenisçi son olarak Avustralya Açık'ta mücadele etmiş ve sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde korta çıkmamıştı.

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#Rafael Nadal#Roland Garros#Fransa Açık

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