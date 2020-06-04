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GeriTenis Rafael Nadal, ABD Açık'a katılma konusunda kararsız
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Hürriyet
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Tenis
AA
Haber Giriş: 04.06.2020 - 21:07,Son Güncelleme:

Rafael Nadal, ABD Açık'a katılma konusunda kararsız

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Rafael Nadal, ABD Açık'a katılma konusunda kararsız
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Erkeklerde dünya 2 numarası Rafael Nadal, 24 Ağustos'ta New York'ta yapılması planlanan ABD Açık'a katılmayabileceğini belirtti.

İnternet üzerinden gazetecilerin sorularını cevaplayan 34 yaşındaki İspanyol tenisçi, ABD Açık'a katılıp katılmayacağı hakkındaki soruya, "Bu soruyu şu an için sorsaydınız hayır derdim. Bir kaç ay sonrası içinse bilmiyorum. Umarım evet diyebilirim. Ama öncelikle virüsün gelişimiyle ilgili daha sağlıklı bilgi alabilmek için beklememiz lazım. Bir kaç ay sonra New York'taki durumun nasıl olacağını bilemiyoruz." yanıtını verdi.

Nadal, New York'un dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen yerlerden biri olduğunu hatırlattı.

ABD'de veya başka bir yerde tenis organizasyonunun yapılabilmesi için virüsün bulaşmasının engellenmesi ve bütün katılımcılara güvenli uçuş garanti edilmesi gerektiğini söyleyen Nadal, tenis dünyasının sakin, sabırlı ve sorumlu davranması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bir çok spor gibi marttan beri yapılmayan teniste Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA), temmuz ayı sonuna
kadar düzenlenmesi planlanan bütün organizasyonlarını iptal etmişti

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