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GeriDiğer Rafael Nadal, 13-20 Eylül'deki Madrid Açık'a katılacağını açıkladı!
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Haber Giriş: 07.07.2020 - 15:46,Son Güncelleme:

Rafael Nadal, 13-20 Eylül'deki Madrid Açık'a katılacağını açıkladı!

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Rafael Nadal, 13-20 Eylül'deki Madrid Açık'a katılacağını açıkladı!
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Teniste erkekler dünya klasmanının 2 numarası Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılacak.

Turnuvanın direktörü Feliciano Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 34 yaşındaki Nadal ile görüştüğünü ve eylül ayındaki organizasyona katılacağını doğruladığını bildirdi.

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı ve toprak zeminde oynanan turnuva, 13-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Bu yıl koronavirüs nedeniyle ertelenen turnuvada 8 kez final oynayan Nadal, 5 kez korttan şampiyonlukla ayrıldı.

 

Rafael Nadal, 13-20 Eylüldeki Madrid Açıka katılacağını açıkladı

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