Radamel Falcao'dan kötü haber!

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Rayo Vallecano'nun Real Madrid'e 2-1 mağlup olduğu mücadelede takımının tek golünü atan Radamel Falcao sakatlanarak oyunu yarıda bırakmıştı.
Rayo Vallecano'dan yapılan açıklamada, Kolombiyalı golcünün 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
BEŞİNCİ GOL MADRID'E
Radamel Falcao, Rayo Vallecano formasıyla 8. maçında 5. golünü Real Madrid'e attı.
Kolombiyalı golcü; Getafe, Atletico Bilbao, Cadiz ve Barcelona'nın ardından beşinci golünü Real Madrid ağlarına bıraktı.