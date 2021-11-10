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Radamel Falcao için Rayo Vallecano kararını verdi!

#Radamel Falcao#Rayo Vallecano#La Liga
Radamel Falcao için Rayo Vallecano kararını verdi

Rayo Vallecano'da başarılı bir dönem geçiren Radamel Falcao için karar verildi. Madrid ekibi, Falcao ile gelecek sezon da yola devam edecek.

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Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak La Liga'ya dönen ve Rayo Vallecano ile sözleşme imzalayan Radamel Falcao, gösterdiği performansla eski günlerini anımsatmıştı.

Madrid ekibi, 1 yıllık sözleşme imzaladıkları 35 yaşındaki tecrübeli golcünün sözleşmesini bir yıl daha uzatma kararı aldı.

İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre; oynadığı 8 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Falcao'dan çok memnun olan Rayo Vallecano, sözleşmesini 1 uzatarak Kolombiyalı golcüyü takımda tutacak.

Teknik ekibin de Falcao'nun kalmasına onay verdiği kaydedilirken, tecrübeli futbolcunun sakatlıklarının minimuma indirmek için özel çalışma programı hazırlanacağı ifade edildi.

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#Radamel Falcao#Rayo Vallecano#La Liga

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