Rachid Ghezzal'dan flaş transfer sözleri! "Beşiktaş'ta mutluyum ama..."

Beşiktaş'ın bu sezonki en etkili isimlerinden olan Rachid Ghezzal, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından konuştu.

Harika bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Ghezzal, "Mutluyum, harika bir sezon geçirdik. Geldiğimden beri aile ortamında gibi hissettim kendimi. Takım arkadaşlarımın desteğiyle sahada elimden geleni yaptım. Herkese teşekkür ederim, umarım devam eder" dedi.

Beşiktaş'la yola devam etmek istediğini bir kez daha vurgulayan başarılı futbolcu, "Burada mutluyum. Bu hikayenin devam etmesini istiyorum. Şampiyonlar Ligi var. İşin Leicester City boyutu var. Şimdi anı yaşayalım. Taraftar da kutlasın. Onlar olmadan başardık ama bizi desteklediler. Onlarla kutlama yapmayı bekliyoruz. Leicester City ile henüz görüşmedim ama görüşeceğim. Bakalım neler olacak" şeklinde konuştu.

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