Rachid Ghezzal: "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üzerinde baskı yarattık"

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üzerinde baskı yarattıklarını belirten Rachid Ghezzal, "Maçları tek tek ele almayı düşünüyoruz. Zor maçlarımız var. Özellikle bugünkü maçı, bir derbi ya da büyük maçtan daha önemli olarak yorumluyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarından önce bu galibiyeti almak ve onların üzerinde baskı yaratmak önemliydi" dedi.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Rıdvan Yılmaz ise "1 ay kadar bir sakatlık sürecinden geçtim. Toparlanmaya çalışıyorum. İnşallah eski halime döneceğim. Müthiş bir enerjiye sahibiz. Takım olarak doymak bilmediğimiz için gol atmaya devam ediyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar böyle devam edip şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

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