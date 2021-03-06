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GeriFutbol Rachid Ghezzal: "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üzerinde baskı yarattık"
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Futbol
Haber Giriş: 06.03.2021 - 21:18 | Son Güncelleme:

Rachid Ghezzal: "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üzerinde baskı yarattık"

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Rachid Ghezzal: "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üzerinde baskı yarattık"

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, Gaziantep galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üzerinde baskı yarattıklarını belirten Rachid Ghezzal, "Maçları tek tek ele almayı düşünüyoruz. Zor maçlarımız var. Özellikle bugünkü maçı, bir derbi ya da büyük maçtan daha önemli olarak yorumluyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarından önce bu galibiyeti almak ve onların üzerinde baskı yaratmak önemliydi" dedi.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Rıdvan Yılmaz ise "1 ay kadar bir sakatlık sürecinden geçtim. Toparlanmaya çalışıyorum. İnşallah eski halime döneceğim. Müthiş bir enerjiye sahibiz. Takım olarak doymak bilmediğimiz için gol atmaya devam ediyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar böyle devam edip şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Rachid Ghezzal: Fenerbahçe ve Galatasarayın üzerinde baskı yarattık

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