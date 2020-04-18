Quiz - Corona virüsünün spora olan etkisini ne kadar iyi biliyorsun?

Corona virüs, tüm dünyayı etkilediği gibi sporu da oynanamaz hale getirdi. Peki dünyada ne oldu, ne bitti biliyor musun? Hadi biraz bilgini test edelim...





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