Queens Gaming Collective çıkış yapıyor

Erkek egemen bir sektörde "oyun alanını eşitlemeye" odaklanacak ve bu yolda çalışmaya hazır olan kuruluş; kadın oyunculara, içerik üreticileri ve yayıncılara oyun ve e-sporda sürdürülebilir kariyerler oluşturmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlayacak.

Stratejik yatırımcılar arasında Assia Grazioli-Venier ve Rachel Springate, Rosie O’Neill, Amy Finnerty, Dre Hayes ve diğer kadın iş sahipleri ve girişimcilerin isimleri var. Ek olarak, firmanın stratejik danışmanları arasında Amazon, TikTok ve Twitch gibi platformlardan kadınlar bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre bu grup, sektörde kadınlar için fırsatlar yaratmaya yardımcı olmak için ellerinden gelen desteği sağlamaya çalışacak.

Queens Gaming Collective, kamuoyuna ilke kez 18 Kasım’da ESI Digital Winter ile çıkacak ve kadının sektördeki öneminden bahsedecek. Bununla birlikte şirketlerinin amaçları ve planlarına da değinilecek.