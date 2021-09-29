Push Press Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Push Press Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

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Push press hareketi sık sık kullanılan egzersiz türlerinden bir tanesidir. Bu hareketin dikkatli ve kontrollü bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Push Press Nedir?

Vücudun push press hareketine hazırlanması, en iyi şekilde hareketi yapabilmek ve aynı zamanda ağırlık çalışmalarından maksimum verimi alabilmek amacı ile kısa ve dinamik nitelikteki ısınma hareketleri ile birlikte push press hareketi yapılabilmektedir. Isınma çalışması esasen vücut ağırlığı ile yapılan squatlar, gölge boksu ya da ağırlıksız halter ile press gibi benzer nitelikteki kasları çalıştırabilecek hareketlerden oluşmalıdır.

Push Press Ne İşe Yarar?

Push press hareketinin pek çok işlevi mevcut olmaktadır. Özellikle bel ve bacak kaslarını etkileyip bacakların güçlenmesini sağlamaktadır. Daha geniş nitelikteki omuzlara sahip olabilmek için, omuz egzersizleri ile birlikte deltoid kaslarını çalıştırmak gerekmektedir. Omuz hareketleri içerisinde push press hareketiyle deltoid kaslarından yan omuz ve ön omuz kaslarına etki edip omuz kaslarının gelişmesi sağlanabilmektedir.

Push Press Nasıl Yapılır?

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Push press hareketinin yapılabilmesi için ilk olarak ayaklar omuz hizasında açılır.

Gövde dik bir şekilde dururken kalça ve dizler hafifçe bükülür.

Dizler bükülü haldeyken ağırlık göğüsün üzerinde omuz hizasında olmalıdır.

Büküm hareketinden hemen sonra ise ağırlık yukarı doğru kaldırılır.

Gövde dik ve gerilmiş bir biçimde tutulur.

Dikleşme sırasında, vücut ağırlığı ayak topuklarına doğru kaydırılır ve ayak bileği eklemleri uzatılır.

Kaldırma sırasında, halter omuzlardan yukarı doğru olacak şekilde itilir.

Halter, dirsekler dik olarak gelecek biçimde itilir.

Demir olan bar omuzlara değdiği zaman kalçalar ve dizler hafifçe bükülür.

Tekrar etmekte olan set sayısı kadar uygulanır.

Push Press Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Push press hareketi, anterior deltoid ismi verilen ön omuz kaslarını, lateral deltoid ismi verilen yan omuz kaslarını, serratus anterior ismi verilen alt göğüs kısmı ile mide kasının birleşimini ve triceps ismi verilen arka kol kısmını çalıştırmaktadır. Bununla birlikte up pectoralis major adı verilen üst göğüs kasını ve rectus femoris adı verilen ön bacak kasını çalıştırmaktadır.

Push Press Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

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Yaygın olan bir push press hatası, dirseklerin bütün hareket süresince genişlemesidir. Önden görünüşünde, dirseklerin hareket boyunca direkt olarak yanlara doğru açılması oldukça yanlıştır. Bu genelde çubuğun çok geniş tutulması ile yapılmaktadır ve bu durum da eller ile yanlış hizalanmasına sebep olmaktadır. Bunun yerine çubuğun omuzların hemen dışında olacak biçimde tutulması gerekmektedir.

Push Press Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Push press hareketine alternatif olarak dambıllar kullanılabilmektedir. Yine aynı şekilde hareketlerin dambıllar aracılığı ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Uygun miktarlarda ve aşırı ağır olmayan dambıların kullanımı etili bir egzersizin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Aşırı miktarlarda ağırlık kaldırımı çeşitli problemlere ve kas sorunlarına neden olabilmektedir. Bu sebepten dolayı ağırlık kaldırılırken şayet herhangi bir deneyim yok ise uzman eğitmene danışılması gerekmektedir.

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Push Press Faydaları Var mıdır?

Push Press hareketi ileri düzeyde etkili olan bir harekettir. Birçok kas grubunu çalıştırdığı için genel itibari ile dayanım ve gövde kuvveti sağlamaktadır. Push press hareketi, güç artışını desteklemektedir ve bu nedenle powerlifting antrenmanlarında tercih edilmektedir. Push press hareketi, vücut koordinasyonu ve vücut stabilitesini sağlamak için tercih edilmekte olan egzersizlerden birisidir.