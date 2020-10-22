PUBG SEZON 9 PC İçin Yayınlandı

Yeni Harita: Paramo

Güney Amerika’nın dağlık bölgelerindeki bulutların arasında, gizlenmiş, kadim sırlara sahip kadim bir ülke olan Paramo yatıyor. Paramo’nun tehlikeleri çok ancak hiçbiri, erimiş lav akıntıları kara boyunca yayılan, aktif yanardağ kadar tehlikeli değildir. Paramo’ya atlayan savaşçılar, dağlık bölgelere yalnızca helikopterle ulaşabilecekler ve bu helikopter, aynı zamanda adada Yardım Paketleri dağıtma görevine de sahip olacak.

Yeni haritaya ek olarak, oyuncuların karşılaşacağı diğer yenilikler:

Survivor Pass: Highlands: Premium Pass’e sahip olan oyuncular, görevleri tamamlayarak ve Pass ödüllerini toplayarak 1.000 G-Coin’i kazanıp tüm maliyeti telafi edebilirler. 1.000 G-Coin gelecek sezonun Premium Survivor Pass'ini kapsayabilir! Bu Pass’e sahip olan oyuncular, görevleri tamamlayarak Paramo temalı ödüller ve görünümler de kazanabilecekler. Bu sezon ayrıca iki ay sürecek.

G-Coin’in tanıtımı: G-Coin sistemi, oyunun konsol versiyonunun sınırlarını aşıyor. PC’deki PUBG oyuncuları ilk defa G-Coin satın alabilecek ve bu da ürün satın almayı daha verimli hale getirecek.

Dereceli Mod: Sezon 9 ayrıca yepyeni Dereceli Mod sezonunu bizlere tanıtıyor. Aktif oyuncuların geri dönüşlerini dinleyerek Dereceli Solo’yu aktif edilmiş ve oyunu tek başına oynayan oyunculara yeteneklerini göstermesi anlamında yeni bir şans sunulmuş

Sezon 9 PC sunucularında yerini aldı. Konsol oyuncuları için yeni sezon 29 Ekim’de başlayacak.