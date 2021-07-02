PUBG Mobile Pro League EMEA Championship 2021 şampiyonu NaVi

PUBG Mobile Pro League EMEA Şampiyonası’nın son günü bitti. Günün sonunda, taraftarların gözünde tüm zamanların favorisi olan Natus Vincere namı diğer NaVi, BDT bölgesinden katılarak 6 Chicken Dinner (Harita birinciliği) ile PMPL EMEA Şampiyonasını kazandı. Kazananlara 40.000 Dolarlık ödül verildi.

Tüm maçların tamamlanmasının ardından Konina Power takımından Knowme şampiyonanın MVP'si unvanını aldı. Knowme takımı için olağanüstü derecede iyi oynadı. Maç başına ortalama 2.12 öldürme ve ortalama 19 dakika 33 saniye hayatta kalma süresi ile ortalama 403 Hasar veren oyuncu, 2.000 Dolarlık MVP ödülünün de sahibi oldu.

Son günün ilk maçı Erangel haritasında oynandı. NASR Esports, 13 öldürme ile ilk maçta Chicken Dinner alan taraf oldu. Ardından gelen Futbolist takımı, günün ilk maçında 5 galibiyetle ikinci oldu. Bir sonraki maç Miramar haritasında oynandı. Chicken Dinner, 12 öldürmeyle Konina Power'ın eline geçti.

Günün ilk iki maçındaki mücadelenin ardından Gunz Esport, Erangel ve Sanhok'ta oynanan sonraki iki maçı kazanarak parlamaya başladı. Sanhok maçında 12, Erangel maçında ise 6 öldürme puanı aldılar. Günün beşinci maçı yine Miramar'da oynandı ve Conqueror EU takımı haritayı domine ederek galibiyeti 5 öldürmeyle alırken, Team Destiny dokuz öldürmeyle ikinci, Gunz Esport sekiz öldürmeyle üçüncü oldu.

Şampiyonanın son maçı Erangel'de gerçekleşti. Team 1218, 11 öldürme ile galibiyeti aldı. World of Wonders altı öldürme ile ikinci, Konina Power ise 4 öldürme ile üçüncü sıraya yerleştiler.

Bilindiği gibi 1. sıra NaVi'nin elinde. 100 öldürme ve 253 puanla ikinci sırada bitiren taraftarların favorisi GUNZ Esport da çok geride kalmadı ve 28.000 Dolarlık ödülün sahibi oldular. Üçüncülük, 105 öldürme ve 247 puanla Team 1218’e gitti ve 18.000 Dolarlık ödülün sahibi oldular.

PMPL EMEA Şampiyonası Genel Sıralaması: