PUBG 12.2 Yama Notları

Krafton yakın zamanda PUBG’nin yeni yaması 12.2 hakkındaki bilgileri paylaştı. PUBG’ye bu güncelleme ile birlikte yeni, 8×8 harita olan Taego eklenecek. Taego haritası oyunculara oyunda keşfetmeleri için farklı ve vahşi bir ortam sağlayacak. Comeback BR ​​ve Self AED, Taego haritasına yanı sıra gelecek iki yeni özellik olacak. Mk12 ve K2 gibi yeni silahlar da Taego haritasında mevcut olacak.

Güncelleme 7 Temmuz’da bilgisayar, 15 Temmuz’da konsol platformlarında aktif olacak.

Yeni Harita, Taego hakkındaki bilgiler:

Taego, Öne Çıkan Harita olarak seçilebilir olacak.

TPP ve FPP Modlarında oynanabilir durumda olacak.

Solo ve tek kişilik Squad ve Squad dahil modlarda oynanabilir.

Oyun Duo modunu içermiyor.

Sunucuya bağlı olarak, belirli modlar veya bakış açıları kullanılamayabilir.

Maksimum oyuncu limiti: 100

Botlar mevcut.

Hava açık.

Kırmızı Alan mevcut değil. Vahşi Yaşam

İki tür kuş mevcuttur ve oyunculara saldırmazlar ancak oyuncuların hareketlerine ve silah seslerine tepki verirler. Özel Maç

Taego, Özel Maça eklendi.

PUBG Partnerleri için Sandbox Modu mevcuttur.

Şahsi-OED (Self AED) özelliği:

Şahsi-OED, Taego’ya özel ikinci bir şans mekaniği. Bu özellik oyunculara mücadelede kalmaları için başka bir fırsat verir. Şahsi-OED oyuncuların bir takım arkadaşına ihtiyaç duymadan, yere yıkıldıklarında kendilerini canlandırmasına izin veren ve Solo ve Squad maçlarında kullanılabilen bir loot eşyası.

Kendi kendini canlandırmayı etkinleştirmek için etkileşim düğmesine basacak veya envanterinizdeki Şahsi-OED eşyasına tıklayacaksınız. Başladıktan sonra iptal edilemez. Başka bir takım arkadaşı tarafından canlandırılırken kullanılamaz.

Şahsi-OED, tüm Squad’ınız yere yıkılmış olsa bile kullanılabilir çünkü bu eşyaya sahip olmak, tüm Ekip üyelerinin anında elenmek yerine yere yıkılmasına imkan verir.

Ekipler: Şahsi-OED’ye sahip olmak, tüm Ekibinizin anında elenmeden yere yıkılmasına imkan verir ve size kendi kendinizi ve ardından takım arkadaşlarınızı yeniden canlandırma şansı verir. Şahsi-OED sahibi tüm oyuncular öldürüldüğünde, Ekip elenecektir.

Solo: Şahsi-OED’ye sahip olmak, anında öldürülmek yerine yere yıkılmanızı sağlar.

Şahsi-OED, istatistiklere canlandırma olarak kaydedilir.

Geri Dönüş BR (Comeback BR)

Geri Dönüş BR, Taego’ya özel bir ikinci şans mekaniği olup, ilk Mavi Alan aşamasında ölen oyunculara maçın ilerleyen aşamalarında tekrar savaşa katılma şansı verir. İlk Mavi Alan aşamasında ölen oyuncular, ana savaş alanından ayrılıp ayrı bir bölge olan Geri Dönüş Arenası’na dönerek savaşırlar. Geri Dönüş Arenasında yeterince uzun süre hayatta kalan oyuncular, Çorba Parası için mücadelelerini sürdürmek için 3. aşamada helikopterle Taego ana savaş alanına geri taşınır.