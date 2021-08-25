PSV'yi eleyen Benfica gruplarda mücadele edecek

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında Benfica, Malmö ve Young Boys, bu sezon gruplarda mücadele edecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

PSV Eindhoven (Hollanda) - Benfica (Portekiz): 1-2, 0-0

Ludogorets (Bulgaristan) - Malmö (İsveç): 0-2, 2-1

Ferencvaros (Macaristan) - Young Boys (İsviçre): 2-3, 2-3