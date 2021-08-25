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GeriFutbol PSV'yi eleyen Benfica gruplarda mücadele edecek
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Futbol
Haber Giriş: 25.08.2021 - 00:13 | Son Güncelleme:

PSV'yi eleyen Benfica gruplarda mücadele edecek

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PSV'yi eleyen Benfica gruplarda mücadele edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında üç maç yapıldı. PSV Eindhoven'ı eleyen Benfica'nın yanı sıra Malmö ve Young Boys da gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında Benfica, Malmö ve Young Boys, bu sezon gruplarda mücadele edecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

PSV Eindhoven (Hollanda) - Benfica (Portekiz): 1-2, 0-0
Ludogorets (Bulgaristan) - Malmö (İsveç): 0-2, 2-1
Ferencvaros (Macaristan) - Young Boys (İsviçre): 2-3, 2-3

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