PSV Galatasaray maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi'nde ilk mücadele

PSV Galatasaray maçı, Sarı Kırmızılı temsilcimizin Şampiyonlar Ligi mücadelesinde kritik bir öneme sahip olacak. Peki, bu maçtan galibiyetle ayrılarak evindeki mücadelede avantajı elinde tutmak isteyen Galatasaray, PSV karşısında mücadele verecek. Peki, PSV Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

PSV GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme mücadelesinde PSV, Galatasaray'ı konuk edecek. 20 Temmuz 2021 tarihinde saat 19.00'da oynanacak mücadele, Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eindhoven kentinde 1913'te kurulan PSV, 108 yıllık geçmişinde Avrupa'da 1'er kez Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası şampiyonlukları yaşadı. Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 24 kez şampiyonluk ipini göğüsleyen kırmızı-beyazlı takım, 9 kez Hollanda Kupası, 11 kez de Hollanda Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden PSV, Eredivisie'de 26 kez şampiyon olan Ajax'ın ardından 24 şampiyonlukla en başarılı 2. takım konumunda. PSV'yi 15 şampiyonlukla Feyenoord izledi.

Eredivisie'de son şampiyonluğunu 2017-2018 sezonunda yaşayan PSV, son 3 sezonda 2 kez ikinci, 1 kez de dördüncü oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezonu şampiyon Ajax'ın 16 puan gerisinde 2. sırada bitirdi.

2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Hollanda temsilcisi, İspanya'nın Granada, Yunanistan'ın PAOK ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Omonia takımlarının da yer aldığı E Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. PSV, bu turda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a elenerek Avrupa'ya veda etti.





- Golcüsü Malen



Alman teknik adam Roger Schmidt'in yönettiği PSV'de en dikkati çeken oyuncu Donyell Malen.

Geçen sezon PSV formasıyla Eredivisie'de 32, UEFA Avrupa Ligi'nde de 10 maça çıkan 22 yaşındaki santrfor, bu 2 kulvarda 26 kez fileleri havalandırdı. Malen, Eredivisie'de 19, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 kez gol sevinci yaşadı.

Malen'i Eredivisie'de 11 gol atan İsrailli Eran Zahavi, 7'şer kez gol sevinci yaşayan Nijerya asıllı İngiliz Noni Madueke ile Hollandalı Cody Gakpo izledi.

Bu futbolcular haricinde PSV'nin kadrosunda sağ bek Denzel Dumfries, sol bek Philipp Max, orta saha Mario Götze gibi önemli futbolcular bulunuyor.

PSV, maçlarını Eindhoven kentindeki 35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadı'nda oynuyor.



- 1987-88 sezonunda Avrupa'nın en büyüğü oldu



PSV, tarihindeki en önemli başarıyı 1987-1988 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanarak elde etti.

Söz konusu sezonda 1. turda Galatasaray'ı eleyen Hollanda ekibi, finalde Portekiz'in Benfica takımını penaltılarla geçerek kupaya uzandı. Zafere giderken Şampiyon Kulüpler Kupası'nda sadece 1 kez mağlup olan PSV, onu da İstanbul'da Galatasaray'a karşı 2-0'lık skorla yaşadı.

- Galatasaray ile 6 kez karşılaştı



PSV, Avrupa maçlarında Galatasaray ile 4. kez eşleşti.

İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta Galatasaray 2 kez kazanırken, 4 müsabakayı PSV önde bitirdi.

Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 6 gol atarken, Hollanda temsilcisi 10 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray, PSV ile deplasmanda yaptığı 3 maçta rakibine üstünlük kuramazken, sahasındaki 3 maçın 2'sini kazanıp 1'ini kaybetti.