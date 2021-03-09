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GeriFutbol PSG'li Neymar, Barcelona'ya karşı forma giyemeyecek
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.03.2021 - 15:33 | Son Güncelleme:

PSG'li Neymar, Barcelona'ya karşı forma giyemeyecek

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Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı forveti Neymar, sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'ya karşı forma giyemeyecek.

PSG'den yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki oyuncunun yanı sıra, tedavisi süren Juan Bernat ile karantinada olan Moise Kean yarınki mücadelede görev alamayacak.

PSGli Neymar, Barcelonaya karşı forma giyemeyecek

Neymar, deplasmanda 4-1 kazandıkları ilk maçta da eski takımı Barcelona'ya karşı oynayamamıştı.

 

PSGli Neymar, Barcelonaya karşı forma giyemeyecek

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