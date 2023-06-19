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PSG'li kaleci Sergio Rico komadan çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Futbol #Sergio Rico#PSG
PSGli kaleci Sergio Rico komadan çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 18:03

Atından kötü bir şekilde düşerek kafa travması geçiren ve yaklaşık 3 haftadır yoğun bakımda olan PSG kalecisi Sergio Rico'dan sevindiren haber geldi.

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Paris Saint Germain'in İspanyo kalecisi Sergio Rico, şampiyonluk yaşadıkları gece atından kötü bir şekilde düşerek kafa travması geçirirken bir süredir yaşam mücadelesi veriyordu.

28 Mayıs'tan bu yana hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tutualan Sergio Rico komadan çıktı.

Sergio Rico eşi Alba Silva, Seville'deki Virgen del Rocio hastanesindeki Rico'nun bilincinin yerine geldiğini açıkladı.

İspanyol kanalı Telecinco'ya konuşan Alba Silva, "Sonunda tünelin ucunu görüyoruz. Adım adım gidiyoruz. En başından beri onun bu durumdan kurtulacağını biliyordum, çünkü o bir şampiyondu'' açıklamasını yaptı.

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#Futbol#Sergio Rico#PSG

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