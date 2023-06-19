PSG'li kaleci Sergio Rico komadan çıktı

Haberin Devamı

Paris Saint Germain'in İspanyo kalecisi Sergio Rico, şampiyonluk yaşadıkları gece atından kötü bir şekilde düşerek kafa travması geçirirken bir süredir yaşam mücadelesi veriyordu.

28 Mayıs'tan bu yana hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tutualan Sergio Rico komadan çıktı.

Sergio Rico eşi Alba Silva, Seville'deki Virgen del Rocio hastanesindeki Rico'nun bilincinin yerine geldiğini açıkladı.

İspanyol kanalı Telecinco'ya konuşan Alba Silva, "Sonunda tünelin ucunu görüyoruz. Adım adım gidiyoruz. En başından beri onun bu durumdan kurtulacağını biliyordum, çünkü o bir şampiyondu'' açıklamasını yaptı.