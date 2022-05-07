PSG'den Trabzonspor'a kutlama

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Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, PSG Başkanı Al-Khelaifi'nin, Başkan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik mektubu gönderdiği belirtildi.

"Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Başkanımız Ahmet Ağaoğlu’na bir tebrik mektubu yazarak Trabzonspor'umuzun bu sezon sergilediği etkileyici performansı takip ettiğini söyledi ve önümüzdeki yıllarda da hatırlanacak bu başarıdan dolayı takımımızı ve başkanımızı kutladı.

Mektubunda 'Bu başarı sizlerin çok çalışmasının bir ürünü” diyerek sözlerine devam eden Khelaifi ayrıca, 'Geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağanüstü kutlamalardan dolayı gurur duyuyor olmalısınız' sözleriyle tüm dünyanın konuştuğu kutlamalarımızdan övgüyle bahsetti. Khelaifi sezonun kalan maçları için başarı dileklerini ileterek sözlerini noktaladı."