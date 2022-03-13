Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

PSG'de Messi ve Neymar'a protesto şoku! Bir tek Mbappe...

#PSG#Lionel Messi#Neymar
PSGde Messi ve Neymara protesto şoku Bir tek Mbappe...

Fransa Ligue 1'de kendi sahasında Bordeaux'yu konuk eden Paris Saint-Germain'de Lionel Messi ve Neymar, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından tepkiye maruz kaldı.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid'e deplasmanda 3-1 yenilerek turnuvaya erken veda eden PSG'de taraftarlar kazan kaldırdı.

Sezon başında en önemli hedefini kupayı almak olarak belirleyen ve Lionel Messi'yi kadrosuna katarak iddiasını ortaya koyan Paris ekibi, buna karşın Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşatınca taraftarlar tepkisini dile getirdi.

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Bordeaux'yu konuk eden PSG'de taraftarlar, Lionel Messi ve Neymar'ı ıslıkladı. Taraftarlar, yıldız futbolcuların top ayağına her geldiğinde ıslık ve küfürlü tezahüratlarla tepkilerini gösterdi.

PSG taraftarı ayrıca yönetimi istifaya davet ederken, bir tek Kylian Mbappe'yi alkışladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#PSG#Lionel Messi#Neymar

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen