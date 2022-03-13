PSG'de Messi ve Neymar'a protesto şoku! Bir tek Mbappe...

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid'e deplasmanda 3-1 yenilerek turnuvaya erken veda eden PSG'de taraftarlar kazan kaldırdı.

Sezon başında en önemli hedefini kupayı almak olarak belirleyen ve Lionel Messi'yi kadrosuna katarak iddiasını ortaya koyan Paris ekibi, buna karşın Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşatınca taraftarlar tepkisini dile getirdi.

🗣️PSG taraftarı, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmelerinin ardından bugün oynanan Bordeaux maçında Neymar, Messi ve yönetimi protesto ediyor.



👏Top Mbappe'ye geldiğinde ise alkış var...pic.twitter.com/pLVPomPpLS — Spor Arena (@sporarena) March 13, 2022

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Bordeaux'yu konuk eden PSG'de taraftarlar, Lionel Messi ve Neymar'ı ıslıkladı. Taraftarlar, yıldız futbolcuların top ayağına her geldiğinde ıslık ve küfürlü tezahüratlarla tepkilerini gösterdi.

PSG taraftarı ayrıca yönetimi istifaya davet ederken, bir tek Kylian Mbappe'yi alkışladı.