PSG'de Luis Enrique dönemi

Haberin Devamı

Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Christophe Galtier’den boşalan teknik direktörlük görevine 53 yaşındaki İspanyol teknik adam Luis Enrique’yi getirdi. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Paris Saint-Germain, Luis Enrique'nin takımının yeni teknik direktörü olarak seçildiğini ve İspanyol menajerin iki yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyarız” ifadeleri kullanıldı.

56 yaşındaki teknik adam, teknik direktörlük kariyerinde 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 2 İspanya şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupa, 3 İspanya Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.